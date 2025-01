Grandi classici, musical e concerti al teatro Leo Amici di Monte Colombo

Dopo il consenso ottenuto con la regia dell’opera L’Elisir d’amore in scena al teatro Galli per il Capodanno, il regista Carlo Tedeschi (nella foto) e la compagnia Rdl tornano sulle scene del teatro Leo Amici del lago di Monte Colombo con la nuova programmazione che partirà il 2 febbraio e proseguirà fino a giugno, quando andrà in scena lo spettacolo dell’estate 2025 che lo scorso anno fu Summertime show.

Grandi classici ma anche spettacoli teatrali e concerti sotto la grande cupola in legno lamellare del teatro con ospite d’eccezione, in primavera, Giacomo Franci dalla Carnegie Hall di New York e il gran ritorno dell’Orchestra sinfonica Rossini. I musical sono in programma ogni domenica alle 16.30: Senza Fili dal 2 febbraio al 2 marzo con protagonista Matteo Mecozzi; Chiara di Dio dal 9 marzo al 27 aprile con protagonista Francesco Troilo di Carlo, interprete principale dell’opera musical Mohican; Anna Magnani - storia d’amore e libertà dal 4 al 25 maggio, in scena Annamaria Bianchini, che interpreta la nota attrice.

Di seguito il programma dei concerti (ore 21): 8 febbraio Carmen Fantasy con l’Orchestra sinfonica G. Rossini; il 26 aprile Omaggio a Sting sempre con l’Orchestra sinfonica G. Rossini; il 16 maggio dalla Carnegie Hall di New York Giacomo Franci in concerto; il 4 luglio Omaggio ai Beatles con l’Orchestra Rossini.

Info: teatro Leo Amici Lago di Monte Colombo Rimini. Prenotazioni già aperte al 3458045807.