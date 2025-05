Grandi manovre per il congresso Pd. Pochi giorni per evitare lo scontro. Si cerca l’accordo su Giulia Corazzi

Pochi giorni per trovare l’accordo. Altrimenti il congresso si trasformerà nell’ennesima resa dei conti. Fervono le grandi manovre nel Pd riminese, in vista del congresso. Le assemblee nei circoli (sono una cinquantina in tutta la provincia) dovranno tenersi tra il 22 maggio e il 15 giugno. Una volta eletti tutti i segretari dei circoli e comunali, sarà scelto il nuovo segretario provinciale che prenderà il posto di Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo, in carica dal dicembre 2018. Le date e le modalità di voto del congresso sono state ufficializzate nella direzione provinciale di lunedì sera, che è stata l’ultima dell’era Sacchetti.

La partita più importante è proprio quella per il ruolo di segretario provinciale. Le candidature andranno presentate entro il 15 maggio. E nel Pd si sta faticosamente lavorando, da settimane, per trovare una candidatura unitaria ed evitare lo scontro alle urne. È quello che ha chiesto Luigi Tosiani, il segretario regionale Pd, che si ricandida in ticket con Emma Petitti, che diventerà la nuova vicesegretaria regionale. Proprio l’intesa raggiunta per il congresso regionale tra le varie correnti del partito, con Tosiani verso la riconferma e Petitti vice, ha accelerato negli ultimi giorni le grandi manovre nel Pd riminese, per cercare un candidato unitario. Tra i nomi si era fatto anche quello di Nadia Rossi, per 10 anni consigliere regionale, ma a quanto parte è un nome che non convince fino in fondo. L’ala riformista del Pd, quella di cui fanno parte (tra gli altri) lo stesso Sacchetti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il deputato Andrea Gnassi, spinge affinché si trovi la convergenza su Giulia Corazzi, la presidente del consiglio comunale di Rimini. E la stessa Corazzi sta facendo incontri per costruire una larga intesa. La strada, a oggi, è ancora in salita. E se non si arriverà a un accordo tra le principali anime del Pd allora sarà scontro alle urne con la sfida tra Corazzi e Christian D’Andrea, il vicesindaco di San Clemente, che rappresenta la corrente di sinistra, quella capitanata da Petitti. Non c’è molto tempo per arrivare a un’intesa. "Ma dobbiamo provarci, fino all’ultimo", ripetono dal Pd riminese. Perché le ferite della battaglia tra i candidati alle ultime elezioni regionali sono ancora aperte. E fanno male.

