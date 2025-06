Grandi nomi in pista, . Villa delle Rose infiamma l’estate

L’estate targata Villa delle Rose entra nel vivo. Dopo le serate con Bob Sinclar e i Whomadwho, il locale sulle colline di Misano riprende a infuocare le notti della Riviera. Si torna in pista domani sera con l’appuntamento ‘Riviera boho’ e in consolle si esibiranno Zodiac, Monadune e Vittorio Virz. Il giorno dopo, sabato, arriva Vita con la dj e producer The blessed Madonna per un mix tra musica house, techno e soul e insieme a lei lo zambiano Kilimanjaro per un viaggio tra i ritmi afro, jazz e dance. Una settimana di pausa e venerdì 13 si torna in Villa per il Clorophilla, questa volta in consolle ci sarà una formazione di eccezione che si alternerà per tutta la sera. Rivo farà da apri fila, alternandosi con Samuele Sartini, Mappa, Danny Lozito e Tanja Monies. Sabato 14 arrivano direttamente da Ibiza Blond:ish e dj Protein. Per un salto nel passato la data da segnare in calendario è quella del 20 giugno con ’90 Wonderland’ e il giorno dopo un grande ritorno alla Villa delle Rose, quello dei Martinez brothers. A chiudere il giugno della discoteca, una tripletta di appuntamenti: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29; rispettivamente con il Clorophilla, Kristal Klear e Bartolomeo il giorno dopo e a chiudere il mese l’opening party della serata iconica del locale, il Vidaloca. Nel frattempo continua l’estate dei grandi eventi anche allo Space, che dopo la grande serata di apertura di domenica scorsa, annuncia Marco Carola in consolle il 26 luglio. I biglietti sono disponibili online dall’una di oggi su Ticketnation.

f.t.