"Grandi opere frenate da ritardi e timori"

"Ringraziamo la struttura commissariale per quanto sta facendo. Ma rileviamo ritardi sugli investimenti, sulla stipula dei mutui necessari per le opere, ed anche ritardi sulle alienazioni". I timori dell’ex assessore Alessandro Nicolardi sono quelle di tutta la ex giunta. Per questo Daniela Angelini e il gruppo di ex amministratori ha preparato un documento con dettagliate linee di indirizzo su cui basare il bilancio comunale. Un atto che verrà presentato alla commissaria prefettizia Rita Stentella, e che ricalca quanto avrebbero fatto i membri della precedente giunta se fossero oggi alla guida del comune. "Vogliamo offrire un’indicazione con la nostra visione di città" dice Daniela Angelini. "Oggi servono azioni forti. I fragili, i giovani, i problemi della sanità, del lavoro e della casa sono situazioni da affrontare con forza". Poi c’è lo sviluppo urbanistico della città sul quale la ex giunta chiede di confermare l’impegno da 80 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni. "Siamo molto preoccupati per il proseguo del progetto dell’ex macello – dice Simone Imola –. È stato finanziato con i fondi del Pnrr, con la linea di finanziamento venuta meno come detto dal ministero. Non sappiamo dunque se i lavori andranno avanti o no. La ditta aspettava solo di poter cominciare". I mutui a cui si riferisce l’ex assessore al Bilancio, Nicolardi, devono invece finanziare le opere in itinere, ma il tempismo, contesta la ex giunta, lascia a desiderare. Ci sono altre misure che gli ex amministratori auspicano. "Abbiamo già chiesto al commissario che i risparmi dell’anno corrente determinati dalla moratoria sui mutui vengano destinati agli investimenti strutturali e strategici. Si tratta di circa 1,1 milioni di euro".

Le attenzioni sono anche per altre opere. Al porto, ad esempio, partiranno i lavori in autunno sulla banchina lato Bellini con riqualificazione del viale. "I lavori sono già finanziati – dice Imola –. Ma c’è un altro bando regionale a breve, che va intercettato per poter avere altri due milioni di euro da investire per proseguire con la riqualificazione del canale verso monte". Non dovrebbero esserci invece problemi per i lavori allo stadio del nuoto, né per l’efficientamento energetico, né per la costruzione dell’ampliamento della piscina coperta con i fondi del Pnrr. In generale, per "la rigenerazione urbana della città è necessario investire almeno 10 milioni l’anno – ribatte Christian Andruccioli –. Purtroppo vediamo che si è fermato il percorso per il nuovo piano urbanistico". Sul fonte scuola l’ex vicesindaca Sandra Villa chiede "attenzione e la prosecuzione di un lavoro che avevamo iniziato. Nei nidi e nelle materne era partita la riqualificazione degli spazi con le aree esterne. Va poi proseguita la strada della gratuità delle rette che abbiamo avviato, dando più spazio alle sezioni lattanti; occorre aumentare i posti disponibili al nido". L’attenzione alle persone fragili è una delle richieste di Marina Zoffoli.

Andrea Oliva