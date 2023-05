Granfondo da record Oltre tremila iscritti

Il momento è arrivato. Domani, domenica 14 maggio, si svolgerà l’ottava edizione, da record (con oltre 3.000 iscritti), della manifestazione ciclistica amatoriale ’Granfondo Squali Trek Cattolica e Gabicce Mare’. Tre i percorsi proposti: ’Squali 46’ di 46 km, cicloturistico, Gran Fondo corto di 84 km, agonistico, e Gran Fondo lungo di 127 km, agonistico. Il programma prevede alle ore 7,30 partenza dall’Acquario di Cattolica con primo tratto turistico fino all’incrocio con la Statale 16 a Misano Adriatico; quindi a Misano Adriatico, sulla Strada Statale n° 16 partenza ufficiale della competizione.

Gli arrivi previsti per i tre percorsi dalle 9,30 circa sono tutti e tre fino alle 13,30 in località Gabicce Monte. Gli organizzatori annunciano per tutta la mattinata diverse strade e Comuni interessati dal passaggio della lunga carovana di sportivi. Tanti i Comuni coinvolti: Misano Adriatico, Cattolica, Saudecio, Morciano, San Clemente, Mondaino e Montegridolfo, fino all’arrivo dei tre percorsi a fine mattinata a Gabicce Monte. Per garantire la sicurezza ai ciclisti e utenti della strada le Prefetture hanno emanato un’ordinanza di sospensione del traffico di 15 minuti, in occasione del transito delle due gare agonistiche.

lu.pi.