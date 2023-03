Granfondo Squali nel segno di Valentino Rossi Omaggio al Dottore col tracciato di 46 chilometri

Per celebrare Valentino Rossi e come omaggio al borgo di Tavullia nasce il percorso denominato ’Squali 46’. Fra le novità 2023, il Comitato Organizzatore della Granfondo Squali Trek ha ideato un terzo percorso, più corto e leggero, adatto a tutti coloro che volessero vivere in prima persona le emozioni della Gran Fondo Squali Trek, con bici da corsa, mtb o anche e-bike, senza l’agonismo della gara e l’assillo del cronometro. Un tracciato disegnato e nato con lo scopo di far vivere le bellezze del territorio con il giusto ritmo, assaporando il paesaggio circostante in tutta tranquillità e in piena sicurezza. "Il chilometraggio denominato Squali 46 sarà appunto di 46 km, numero magico per gli amanti delle moto in quanto emblema iconico di Valentino Rossi – spiegano gli organizzatori – il pilota 9 volte campione del mondo, icona della MotoGP e uno degli sportivi italiani più famosi ed amati di tutti i tempi, a cui è dedicato questo terzo tracciato". Partenza, come per gli altri due percorsi, dall’Acquario di Cattolica, domenica 14 maggio, con fermata obbligatoria al ristoro in centro a Tavullia, dove si trova anche il VR46 Store.