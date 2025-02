Grassi in pensione, gli ex pazienti lo ringraziano: "Per 40 anni sei stato ’e dutour’ di San Martino"

Da qualche settimana si gode il meritato riposo, dopo essere andato in pensione. "Ma noi non finiremo mai di ringraziare il dottor Luciano Grassi per quello che ha fatto per noi a San Martino dei mulini in tutti questi anni...", dicono Guido, Arrigo e gli altri ex pazienti. Grassi è stato medico di famiglia per 40 anni nella frazione di Santarcangelo, dove si è trasferito da bambino nel 1956 insieme alla famiglia (originaria di Piandimeleto). "Durante il periodo degli studi universitari lui e suo fratello maggiore – ricordano gli amici – aiuta i genitori nei campi per alleggerire il loro lavoro". Appassionato di calcio, Grassi da giovane è stato un discreto portiere e ha fatto poi anche l’allenatore, centrando con la squadra della Sanmartinese una promozione (dalla Terza alla Seconda categoria).

Laureatosi nel 1980, dopo aver iniziato l’attività di medico di famiglia 2 anni dopo a Rimini, nel 1984 Grassi ha aperto l’ambulatorio a San Martino dei mulini. Sposato con 3 figli, nonno di 5 nipoti, "per 40 anni Luciano ha dedicato professionalmente tutte le sue energie ai suoi pazienti di San Martino dei mulini. Ha fatto, del suo lavoro, una vera e propria missione". "Possiamo davvero dire – aggiungono con affetto i suoi ex pazienti – che ha sfatato il detto secondo cui nessuno è profeta in patria. A San Martino Luciano ci ha vissuto, lavorato ed è stato per tutta la nostra comunità il dottore, con la ’d’ maiuscola. Anzi, per tutti è stato e dutour". Al posto dello storico medico, da gennaio, c’è la giovane dottoressa Giulia Crociani, che ha sostituito Grassi sia a San Martino dei mulini sia all’ospedale di comunità. "A Luciano non possiamo che augurare adesso la meritata pensione", concludono i suoi ex pazienti. Che sanno che lui, e dutour, per loro ci sarà sempre. Anche solo per un consiglio.