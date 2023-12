Gratta e vince mezzo milione. A Misano c’è chi fa già festa

San Silvestro deve ancora arrivare, ma a Misano c’è chi ha festa in anticipo, e con il botto. Ieri un cliente della tabaccheria del mare di Misano si è presentato per acquistare un gratta e vinci. Ha speso cinque euro per tentare la fortuna con un Miliardario. Con la fine dell’anno alle porte è un gesto che stanno facendo in tanti, ma il signore o la signora, sull’identità i titolari della tabaccheria mantengono il massimo riserbo, ad un certo punto si è sentito mancare il fiato.

"Ha prima chiamato mio marito per chiedendogli se era vero quello che vedeva – racconta Arianna Aureggi, che gestisce la tabaccheria con il marito Paolo –. Ma in quel momento mio marito era impegnato così ha chiamato me. Era proprio come aveva visto, aveva appena vinto 500mila euro. Lo abbiamo ricontrollato con la macchina e non c’erano errori. E gli abbiamo dato un bicchiere d’acqua per riprendersi".

Alla tabaccheria del mare è la prima volta che vengono vinte simili somme.

Mezzo milione di euro alla vigilia di un 2024 che a questo punto cambia volto per il fortunato vincitore. Che non si è fermato al biglietto con la super vincita, standosene sereno con il bicchiera d’acqua in mano. "A quel punto me ne ha chiesto un altro – riprende Arianna –. Ed anche con quello ha vinto altri 500 euro. Doveva proprio essere la sua giornata".

La regola del cinquecento, con o senza zeri da aggiungere alla cifra, per una fine dell’anno che il fortunato ricorderà a lungo. Il 2023 non poteva concludersi in maniera migliore. Non appena apriranno gli sportelli bancari potrà precipitarsi per poter riscuotere la vincita. Mentre questa sera allo scoccare della mezzanotte avrà mezzo milione di motivi (e anche di più) per festeggiare.

Andrea Oliva