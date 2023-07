Gratta e vince un milione a Rimini: caccia al superfortunato

Rimini, 30 luglio 2023 – A Novafeltria non si parla d’altro. Due giorni fa la fortuna è arrivata al bar alimentari Tomei di Ponte Molino Baffoni, frazione di Novafeltria, in alta Valmarecchia. Un milione di euro la vincita dello sconosciuto o della sconosciuta al ‘Gratta e vinci 100x’ che è stata registrata dal locale. "All’inizio non avevamo capito – dicono i titolari – pensavamo si trattasse di una vincita di mille euro quando dall’Agenzia è arrivato il certificato di vincita. Ma poi una volta attaccato il volantino, abbiamo letto bene e capito che si trattava di un milione di euro".

La registrazione del gratta e vinci è stata fatta lo scorso 28 giugno. "E poteva essere passato anche un mese dal momento dell’acquisto – continuano i titolari – La persona che aveva in mano il biglietto vincente poteva anche aspettare 30 giorni prima del deposito. Quindi è molto difficile dire oggi chi sia il fortunato. Da noi, ogni giorno, passano tantissime persone anche solo di passaggio. I clienti sono curiosi e vengono a chiederci chi possa essere. E’ però praticamente impossibile capirlo. Non crediamo che sia uno dei nostri storici. Non abbiamo nessun sospetto su chi viene ogni giorno a trovarci".