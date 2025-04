Gratta e vince 2 milioni di euro. “È impallidita poi è andata a casa”

Riccione, 3 aprile 2025 – Con un Gratta e vinci da 10 euro vince 2 milioni di euro. A essere baciata dalla dea bendata, martedì sera nella tabaccheria Gabri, in viale Diaz, è stata una riccionese di circa settant’anni, che con una monetina ha cominciato a grattare la patina per verificare se aveva vinto qualcosa. Nel veder apparire la cifra da Paperone si è talmente stupita che, sgranati gli occhi, ha chiesto al titolare, Gabriele Sanchini, se poteva continuare lui a grattare il biglietto. Nessun equivoco, come per magia nella casella è comparsa quella cifra: 2milioni di euro. Roba da impallidire, se non da svenimento. Ma la signora, visibilmente frastornata, dopo aver chiesto se fosse vero, tanto più che era il primo aprile, se n’è andata dritta a casa senza proferire altre parole. È tutto vero, nessun pesce d’aprile. Ha vinto 2 milioni.

Per ora nella tabaccheria nessun brindisi, solo la grande contentezza del titolare e di sua moglie Cristina Leardini, anche loro increduli, per aver venduto un biglietto dalla stratosferica cifra. “Gestiamo l’attività da 13 anni e una vincita di questa entità non l’abbiamo mai registrata – premette Sanchini – La signora è arrivata in tabaccheria martedì tra le 18,30 e le 18,45. Ha comprato alcuni Gratta e vinci da 10 euro da 50X. Grattati i primi due è passata al terzo, ma a metà si è fermata e ha fatto continuare a me. Non voleva credere di aver vinto 2milioni di euro. Continuava a chiederci: ma è vero? La cifra era quella, così l’ho convalidata in macchinetta. Secondo me la giocatrice era un po’ scombussolata, nel senso che a botta fresca non si è resa conto della grande fortuna che le era capitata. Sta di fatto che senza esultare se n’è andata via dopo pochi minuti. Anche noi eravamo allibiti, tant’è che la notte successiva per l’ansia non abbiamo dormito”.

Ma chi sarà mai la fortunatissima donna? Vive sola? Ha una famiglia? E soprattutto– avrà avuto bisogno di denaro? “Non credo si tratti di un’assidua giocatrice, almeno qui da noi capitava non più di un paio di volte al mese _ risponde il tabaccaio _. Non so se va a giocare anche altrove. La signora dà l’idea di avere famiglia, non sembrerebbe star male economicamente, perché in generale le giocate da 10 e da 20 euro sono tipiche di chi non ha tanti problemi”. Aggiunge: “in passato da noi c’è chi ha vinto 10mila o 15mila euro al Lotto, 87mila al Superenalotto, ma col Gratta e vinci abbiamo avuto solo 3 vincite da 10mila euro. Che dire, siamo contenti... L’altra sera ci ha chiamato anche la Lottomatica, il suo rappresentante è venuto a farci i complimenti!”. Adesso è caccia sull’identità della vincitrice riccionese. Un particolare, questo tipo di gioco resta stabile, attira le persone dai 50 anni in su e in buona parte pensionati, soprattutto donne.