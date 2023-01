Rimini, riscuote la vincita ma il gratta e vinci era il bottino di una rapina: preso

Fermato il presunto rapinatore che con pistola minacciò il tabaccaio grazie ad un gratta e vinci

Rimini, 23 gennaio 2023 - Tradito dai 'gratta & vinci'. L'uomo, un 45enne ucraino residente in provincia, non ha resistito alla tentazione di andare a riscuotere, in un bar del centro, le vincite ottenute grazie a dei tagliandi fortunati. Peccato solo che quelli tagliandi fossero il frutto della cruenta rapina messa a segno il 29 dicembre scorso al bar - tabaccheria V Miglio di Santa Giustina.

Quella notte, il titolare del locale, 75 anni, mentre stava uscendo da una porta sul retro affacciata su un cortile interno, si era ritrovato faccia a faccia con un malvivente mascherato che lo aveva minacciato con una pistola dotata di silenziatore e poi lo aveva obbligato a stendersi a terra, legandogli le mani con delle fascette da elettricista. A meno di un mese di distanza, gli agenti della squadra mobile di Rimini hanno stretto il cerchio attorno al presunto autore del colpo, sottoposto ora a fermo d'indiziato di delitto e accompagnato in carcere ai 'Casetti' a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L’agguato al titolare del V Miglio scatta attorno alle 23.30. A quell’ora il bar-tabacchi é già chiuso e il titolare si trova all’interno. Sta mettendo in ordine le ultime cose e dando una pulita in giro prima di tornare a casa. Una volta finito, si incammina verso la porta sul retro. Ad attenderlo, nascosto nella penombra, c'è un uomo con in mano una pistola. Lo sconosciuto non va tanto per il sottile. Obbliga il 75enne a sdraiarsi. Poi lo immobilizza, legandogli le mani dietro la schiena. A quel punto ha tutto il locale per sé. Entra e mette le mani sui 'gratta & vinci', per un valore totale di circa 14mila euro, staccandoli direttamente dalle pareti o prelevandoli dagli scatoloni. Agguanta anche la busta con l'incasso della giornata, all'incirca 6mila euro in contanti. Non contento, prima di tagliare la corda, fa in tempo anche a prendere le chiavi della macchina del titolare, una Audi A4, che viene ritrovata non lontano.

Le indagini, affidate alla squadra mobile, si mettono subito in moto. I poliziotti passano al setaccio le telecamere di sorveglianza del locale e quelle presenti nella zona. L'analisi delle riprese è scrupolosa, attentissima. Non sfugge, all'occhio allenato degli investigatori, un uomo dall'aria sospetta che transita nelle strade di Santa Giustina ad un orario compatibile con quello della rapina. E' su di lui che si concentrano le indagini. Gli agenti iniziano a pedinarlo. Qualche tempo dopo, il sospettato si presenta in un bar del centro di Rimini per incassare le vincite di alcuni 'gratta & vinci'. Poco tempo dopo, scatta la perquisizione. In casa del 45enne, la squadra mobile trova un'arma del tutto simile a quella utilizzata per la rapina e una montagna di gratta & vinci. Visti gli elementi raccolti, il 20 gennaio scorso la Procura della Repubblica ha emesso nei confronti dell'uomo un provvedimento di fermo in quanto indiziato di delitto.