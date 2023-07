Grave incidente a Bellaria, 55enne in attesa di trapianto in gravi condizioni

Il malore alla guida. Lo schianto contro un’altra auto. Grave incidente ieri verso le 14,30 a Bellaria in viale Ennio. Un 55enne bellariese ha perso il controllo della sua Golf finendo nelle corsia opposta contro un’Alfa Romeo, guidata da una donna di 75 anni. L’uomo al volante della Golf, che soffre di cuore ed è in attesa di trapianto, è stato subito trasportato in elicottero al ’Bufalini’ a Cesena. Le sue condizioni sono apparse da subito piuttosto gravi. In ospedale è finita anche la donna che guidava l’Alfa Romeo: portata a Rimini, non è in pericolo di vita. Ieri viale Ennio è rimasto chiuso a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi, condotti dalla polizia locale, e le auto che passavano di lì hanno dovuto percorrere strade alternative. Gli agenti sono accorsi quasi subito sul posto, insieme ai sanitari del 118. La strada è stata riaperta al traffico dopo alcune ore.