"Grave la situazione del carcere: celle strette, poche docce funzionanti. E mancano 40 agenti"

Pochi agenti in servizio e condizioni sanitarie igieniche precarie in alcune sezioni. È questo il ’quadro’ dipinto dal gruppo dei Radicali di Rimini, dopo la visita effettuata sabato mattina ai ’Casetti’. "La situazione che abbiamo trovato l’altro ieri non è migliore rispetto a quella che avevamo osservato durante la precedente visita, a maggio di quest’anno", denunciano i Radicali. "Mancano all’appello 40 agenti a Rimini, i poliziotti sono costretti a turni di 8 ore quando dovrebbero farne 6". Nella prima sezione "mancano lavatrici comuni, ci sono solo 3 docce funzionanti per 30 detenuti e i bagni sono in condizioni critiche". E "le celle sono strette". Per i Radicali la situazione dei ’Casetti’ "è totalmente inaccettabile. Faremo appello alle istituzioni per migliorararla".