"Gravi danni in Valmarecchia con i nuovi impianti eolici"

La battaglia contro gli impianti eolici in Valmarecchia va avanti. Dopo il successo dell’asta di opere d’arte organizzata da Italia Nostra per finanziare la ttaglia legale contro i progetti delle pale eoliche, ad alimentare la mobilitazione di comitati e cittadini si aggiunge anche il geologo Gian Battista Vai. Che ha depositato una lunga, articolata osservazione alla Regione Toscana contro i progetti che "impatteranno sulla Valmarecchia". Il suo è un no secco all’eolico, che "comporterebbe un disastro geologico". Vai punta il dito in particolare sull’impianto ’Badia del vento’, il cui progetto è tuttora in attesa di autorizzazione. "I numeri, le carte, le foto dopo le alluvioni di maggio dovrebbero far capire a chiunque che l’Appennino ha dei limiti naturali a ogni tipo di insediamento moderno". La lunga valutazione di Vai è corredata da mappe e analisi dettagliate con immagini di frane recenti, per evidenziare i motivi per cui i crinali oggetto dei progetti eolici non sarebbero idonei. "Sono previsti aerogeneratori enormi in un territorio tra i più franosi e inadatti a ospitare simili infrastrutture". Per questo "ogni intervento andrebbe prima studiato con cura per evitare danni incalcolabili".