"Gravi rischi ambientali e per la sicurezza stradale"

Un effetto domino che a catena si ripercuoteva sull’intera filiera legata alla commercializzazione dei carburanti. Dalla pompa di benzina al consumatore finale, che così si ritrovava con il serbatoio pieno di ‘brodaglia’ di bassa qualità, rischiando di finire con il motore in panne da un giorno all’altro. Non è facile quantificare i danni collaterali causati dalla truffa portata a galla dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, connessa all’immissione sul mercato di kersone alterato. È certo però che gli effetti generati erano potenzialmente dirompenti, come chiarisce il comando provinciale delle Fiamme Gialle riminesi, il colonnello Alessandro Coscarelli. "Le frodi alle accise arrecano gravi danni alle entrate dello Stato ed effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza – spiega Coscarelli –. Inoltre l’utilizzo di prodotti petroliferi chimicamente alterati può determinare rischi sia per l’ambiente che per la sicurezza della circolazione stradale. In questo particolare momento, i risultati conseguiti nell’operazione Steal Oil sono la dimostrazione che la soglia di attenzione del corpo è sempre molto alta e non bisogna mai abbassare la guardia, nell’interesse ed a tutela delle capacità di spesa delle famiglie".

Per Mirko Bonvicini, referente di Cna Riparatori della provincia di Rimini, "l’utilizzo del kerosene come combustibile al posto del gasolio causa gravi problemi di inquinamento ambientale in quanto venendo bruciato in un motore a scoppio rilascia residui molto inquinanti. In secondo luogo, ma non meno importante, l’utilizzo del kerosene causa ingenti danni al motore dei veicoli che lo impiegano in quanto va ad imbrattare la camera di scoppio, gli iniettori, la pompa del combustibile e tutto quanto presente nel circuito di alimentazione". Dello stesso avviso Carlo Rienzi, avvocato del Codacons: "L’imponente lavoro svolto dalla Guardia di Finanza dimostra che intorno ai carburanti si realizzano crimini non solo diretti a illeciti guadagni ma incuranti dei cittadini e consumatori esposti a ogni tipo di vessazione e abuso. Ai finanzieri diciamo grazie e avanti così".

"Con il caro carburanti, con i prezzi in rialzo aumentano i rischi di frode ma anche i nostri controlli a tutela di cittadini e consumatori – evidenzia il comandante regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia-Romagna, il generale di divisione Ivano Maccani –. Stiamo infatti intensificando il nostro impegno su questo fronte soprattutto tramite iniziative strutturate basate sull’incrocio delle banche dati , controlli mirati e coordinati sulle principali arterie stradali regionali nonché presso depositi e pompe di benzina. I risultati , a cominciare da quello dell’operazione odierna che ha consentito di smantellare un’organizzatrice criminale denunciando 46 persone per associazione a delinquere e confiscando beni per 35 milioni di euro ci stanno dando ragione"