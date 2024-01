Gravi ustioni, quanta paura . Anziana getta alcol sulle braci e viene avvolta dalle fiamme

Il fuoco nel camino che si assopisce. I tizzoni ancora pallidamente rosseggianti che fumano. E la volontà di vedere invece la fiamma tornare a sfavillare nella cornice di pietra per scaldare la casa in una uggiosa mattinata di inizio gennaio. Sono stati questi gli attimi che hanno preceduto il dramma avvenuto ieri in un appartamento di viale Zurigo, tra Rivazzurra e Miramare, dove senza forse considerare troppo le possibili conseguenze una coppia di anziani residenti hanno pensato bene di ravvivare il focolare utilizzando dell’alcol. Una quantità del liquido infiammabile che però ha provocato un ritorno di fiamma improvviso, violento: pericolosissimo. Un ritorno di fiamma che ha investito con una diffusa lingua di fuoco la coppia di ottantenni arrivando a ustionarli entrambi e in maniera molto più grave la moglie di 78 anni.

La donna infatti si trovava di fronte alle braci e per prima ha gettato il liquido infiammabile sul braciere. Non l’ha scampata però nemmeno il marito, colpito seppur più lievemente alle braccia.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’appartamento e la polizia di Stato. Appena giunti i soccorsi sono apparse molto serie le condizioni della 78enne, la quale secondo la prima diagnosi dei medici ha riportato ustioni gravi su tutto il corpo per una superficie di circa l’80%. Proprio in ragione delle ferite severe riportate dalla donna, la 78enne è stata prima stabilizzata sul posto e poi trasferita a bordo dell’elisoccorso all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove si trova ancora ricoverata nel Centro Grandi Ustionati del nosocomio in condizioni molto gravi. Il marito invece, che a seguito dell’incidente domestico ha riportato ferite meno gravi, è stato invece trasferito da viale Zurigo al Bufalini ma a bordo dell’ambulanza. Al momento dell’incidente i due coniugi anziani erano soli nell’abitazione e nessun altro è rimasto coinvolto dal principio di incendio, che oltre al ritorno di fiamma non ha dunque danneggiato parti dell’abitazione in cui si trova il camino.

Francesco Zuppiroli