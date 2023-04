"Grazie a quei ’monumenti parlanti’ milioni di bimbi scoprirono il mare"

Il libro è uscito da poco, ma è diventato già un bestseller della saggistica. Sarà perché "è un argomento caro a tanti, che tocca una parte profonda della nostra storia e dei nostri costumi". Ma con la sua ultima opera, Andare per colonie estive (edito da Il Mulino), Stefano Pivato, non si limita ’solo’ a ripercorrere la storia delle colonie. Lo storico, ex assessore alla cultura di Rimini ed ex rettore dell’università di Urbino, nel libro offre anche spunti per immaginare una nuova vita per edifici che definisce "monumenti parlanti". "Un tema diventato attualissimo qui a Rimini – sorride Pivato – Tanto che il Comune ha deciso di organizzare una mostra, insieme alla presentazione del volume". La mostra aprirà i battenti l’8 maggio alla biblioteca ’Gambalunga’, e Pivato sarà affiancato nella presentazione da Beppe Masetti e da Jessica Valentini, la vicepresidente de ’Il palloncino rosso’, associazione che da anni si batte per il recupero delle colonie e che ha animato (per due estati) la Bolognese con tanti eventi.

Nel libro Pivato dedica un intenso e lungo capitolo alle colonie marine dell’Adriatico. Da Ravenna a Cattolica se ne contano ancora 250. A Rimini "la prima venne inaugurata nel 1910. Era il sanatorio comasco", poi diventato colonia Comasca". Una delle poche che hanno avuto una seconda vita: qui ci sono le scuole Karis. "Nel ’900 milioni di bambini – scrive Pivato nel volume – hanno fatto la loro prima vacanza nelle colonie". E "molti di loro hanno visto il mare, per la prima volta nella vita, proprio grazie ai soggiorni nelle colonie".

ma.spa.