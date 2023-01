"Grazie a Raffa allungheremo la stagione"

Tornerà in versione riveduta e potenziata, e soprattutto con l’obiettivo non trascurabile di allungare la stagione turistica il contest nazionale ’Rumore Bim Festival’, ideato a Bellaria Igea Marina nel nome di Raffaella Carrà. "Una manifestazione nata per valorizzare e promuovere i protagonisti dello scenario artistico italiano del prossimo futuro – spiega il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi –, ballerini ma anche cantanti, attori, performer". Vincitore della prima edizione è stato Kevin Batzella, cantante in gara tra le nuove proposte, nella finalizzima nella città di Panzini, lo scorso 30 ottobre. Quando sono stati anche proclamati i vincitori della manifestazione nelle diverse categorie – canto, ballo, danza, musica, recitazione e arti varie – e delle diverse fasce d’età.

"I dettagli della seconda edizione, che verrà potenziata – continua Borghesi –, li presenteremo il 9 febbraio, in occasione del Festival di Sanremo, a Casa Sanremo, lo spazio curato dal critico Michele Monina. "Quello che posso anticipare – continua Borghesi – è che le selezioni eliminatorie dell’edizione 2023 della kermesse si terranno, come l’anno scorso, in tutta Italia, ma anche, questa è un’altra novità, con alcune tappe all’estero". Non solo: verrà leggermente rivista la collocazione temporale dell’evento: "Sarà anticipato – prosegue Borghesi – all’ultima settimana di settembre, dal 25, con la giornata finale prevista per il primo ottobre. Anche un modo per allungare la stagione turistica, visto che per quest’anno prevediamo l’arrivo, appunto alla finale, di un migliaio di ragazzi, con relativi accompagnatori". Lo scorso anno alle finali bellariesi hanno preso parte 700 giovani artisti, mentre alle diverse tappe di selezione nazionali i partecipanti sono stati circa 2.500. "Quest’anno ne prevediamo 3.000", precisa Borghesi.

Tutti i finalisti del contest 2022 saranno protagonisti al Rumore

Bim Festival Village Sala Sanremo Club Mediterranée, durante

la settimana del 73° Festival della canzone italiana ospiti, insieme ai cantanti in gara all’Ariston, del padrone di casa Michele Monina. E proprio dalla città

dei fiori prenderanno il via le selezioni per l’edizione 2023. Ancora da definire località di partenza e tappe della seconda edizione. Lo scorso è iniziata a marzo da Roma, con la direzione artistica di Roberto Vecchi, organizzata da Anteros Produzioni in collaborazione con Fondazione Verdeblu e il patrocinio del Comune, ed ha selezionato giovani artisti in 100 località italiane. Ad accoglierli prestigiosi coach, ospiti e giurati, tra cui Marco Masini, Bedy Moratti, Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Lighea e lo stesso Monina.

Mario Gradara