Grazie al Caar donati ai bisognosi 11mila quintali di frutta e verdura

In due anni "abbiamo distribuito 10.660 quintali di frutta e verdura fresche e di prima qualità, aiutando così più di 8mila persone". Sono numeri impressionanti quelli della piattaforma logistica solidale del Caar, che rifornisce 42 realtà e associazioni del Riminese col cibo in eccedenza che non viene venduto al mercato all’ingrosso. "Il Caar – spiega la direttrice Cinzia Furiati – mettendo a disposizione una piattaforma di scarico, stivaggio e ricarico per gestire le eccedenze di prodotti ortofrutticoli. In questo modo combattiamo gli sprechi e aiutiamo migliaia di persone attraverso le onlus del territorio".