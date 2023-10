"Grazie al piano spiaggia potremo investire"

I bagnini accolgono con entusiasmo le parole della sindaca Foronchi sul piano spiaggia di Cattolica che verrà approvato entro ottobre, ma ora chiedono di fare presto ed accelerare l’iter tecnico-burocratico. "Siamo già fuori tempo massimo – dice Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica – ma prima si fa e meglio è. Se il piano spiaggia fosse definitivamente in vigore in primavera si potrebbe pensare di programmare già per l’inverno successivo alcuni rinnovamenti. I bagnini che vogliono investire ci sono e credono nel proprio lavoro, ma si deve accelerare". Certamente non si vedranno spiagge nuove prima dell’estate 2025 e forse anche oltre: "Comunque vada serviranno almeno altri due inverni e forse non basteranno per progettare e realizzare nuovi stabilimenti – conferma Baldassarri – ma gli operatori di Cattolica non si fermano e attendono quanto prima il nuovo piano spiaggia in vigore. Poi con tecnici ed imprese si dovrà correre per realizzare i progetti, ma siamo fiduciosi". Intanto le normative europee sembrano al palo: "In questo momento è difficile fare previsioni sulla Bolkestein, per questo prima il piano spiaggia arriva e meglio è, i futuri investimenti potrebbero essere riconosciuti dalle leggi europee e c’è voglia di fare bene tra noi operatori di spiaggia". Per la Regina una nuova spiaggia potrebbe essere il biglietto da visita del futuro e servire per un rilancio delle ambizioni turistiche.

Una scommessa tutta da vincere insieme, ente pubblico ed operatori privati. E la sindaca conferma che il futuro piano terrà conto delle normative europee e regionali: "Abbiamo ragionato sulla riduzione dei prefabbricati sulla spiaggia come ci chiede la Regione – spiega la prima cittadina – ma anche sui bonus e gli accorpamenti. Nelle prossime settimane entreremo meglio nel dettaglio ma di certo sarà possibile investire per chi lo riterrà opportuno". Nei prossimi mesi si attendono riflessioni anche su tutto il piano del lungomare, dove gli operatori segnalano la necessità di alcune modifiche: ad esempio si attendono più rastrelliere per le biciclette ed una miglior segnaletica stradale, anche in direzione di piazza De Curtis, unico vero grande polmone della sosta a pochi metri dal mare. Di tutto questo si discuterà nelle prossime settimane a Palazzo Mancini.

Luca Pizzagalli