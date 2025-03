"Grazie alla presidente per il lavoro svolto"

L’Associazione nazionale magistrati - sottosezione di Rimini ha rivolto un ringraziamento alla presidente del tribunale di Rimini, Francesca Miconi, " che a breve lascerà il suo incarico". Dal 2018, rileva l’Anm, Miconi ha esercitato "le funzioni presidenziali con alto spirito di servizio e con spiccata capacità organizzativa. Per le qualità mostrate sia nella gestione dell’ufficio che nell’esercizio della giurisdizione, la presidente ha costituito sempre un punto di riferimento per tutti i magistrati appartenenti al circondario, i quali hanno esercitato le rispettive funzioni in piena serenità". L’Anm di Rimini augura "perciò un buon nuovo inizio alla presidente uscente e, al tempo stesso, augura buon lavoro alla presidente della Sezione penale, Fiorella Casadei, che in attesa della nomina del nuovo presidente, assumerà l’incarico di vicario".