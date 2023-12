Green, l’ateneo mappa il Titano e la riviera

Dall’Università di San Marino una mappa del territorio per agevolare le tecniche green dal Titano alla riviera. È quanto realizzato dal corso di laurea in Ingegneria Civile dell’Università in una ricerca che nell’ultimo anno ha impegnato accademici e studenti con test in laboratorio, prove nei luoghi coinvolti e non solo. Una mappa attraverso la quale le diverse realtà che si occupano di edilizia e territorio possono trovare le caratteristiche dei terreni presenti sul Titano e fino alla costa adriatica, suddivisi in aree in base a cinque categorie: due diverse tipologie di formazioni argillose, altrettante sabbiose e una di rocce calcaree. Una prospettiva approfondita nella sede universitaria del World Trade Center, dove il seminario ’Ingegneria per la sostenibilità-dai progetti di ricerca alle attuali applicazioni pratiche’ ha coinvolto fra gli altri Giacomo Zaccanti dell’Agenzia Prevenzione ambiente Energia Emilia Romagna e Francesca Chirivì, consulente marketing e mentore in sostenibilità.