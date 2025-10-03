Green pass falsi per vedere il Milan e andare in disco: in 6 a giudizio

I Green pass falsificati erano il vademecum per tornare alla propria quotidianità, ma senza sottoporsi al vaccino anti-Covid. I documenti indispensabili per entrare a San Siro per vedere le partite del Milan o per andare a ballare in discoteca. Era il 2021, d’altronde, e il Green pass era ancora fondamentale per avere accesso ad innumerevoli attività.

Ecco perché secondo le accuse sei giovani tra i 22 e i 30 anni, tutti residenti tra Rimini e Riccione, avevano pensato bene di ricorrere a falsi certificati Covid che attestavano l’esecuzione di un tampone rapido negativo, in realtà mai eseguito, che sarebbe stato compiuto in un poliambulatorio nel Modenese. Certificati falsi, per la procura, frutto di una contraffazione messa in atto da un 23enne riccionese che, in accordo con la sorella, avrebbe pubblicizzato sul proprio profilo social il documento per poi rivenderlo ad alcuni amici intimi per 10 euro l’uno.

Una furbata presto finita però al centro di una indagine dei carabinieri, che ha portato al sequestro dei cellulari degli indagati da cui sono emerse delle chat in cui gli amici che avevano beneficiato del Green pass falso ringraziavano i fratelli per avergli così consentito di accere alle partite del Milan o alle discoteche della riviera.

Per tutti e sei gli indagati (che sono difesi a vario titolo dagli avvocati Carlo Alberto Zaina, Piergiorgio Tiraferri, Alessandro Frisoni e Cinzia Bonfantini) è stato chiesto il rinvio a giudizio per falso ideologico in concorso. Due hanno già richiesto il rito abbreviato. Mentre il 2 dicembre si terrà l’udienza predibattimentale per i restanti, davanti al giudice monocratico di Rimini.