Green pass, i dipendenti fanno causa al Comune

Due dipendenti pubblici portano il Comune di Rimini davanti al giudice. Il loro obiettivo: chiedere l’annullamento del provvedimento che aveva portato alla loro sospensione dal servizio a causa della mancata esibizione del Green pass, durante i mesi della pandemia, e ottenere così gli stipendi non percepiti per via dell’assenza ingiustificata. Questa la motivazione attorno a cui ruota il braccio di ferro tra due lavoratori comunali e l’amministrazione di Palazzo Garampi. Pomo della discordia: il famoso decreto legge 127 del settembre 2021, attraverso il quale era stato introdotto, per i lavoratori del settore pubblico e privato, l’obbligo di munirsi della certificazione verde, rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione oppure a seguito di tampone risultato negativo. Una norma nata per contrastare la diffusione del Covid e che aveva scatenato non pochi mal di pancia in tutta Italia.

Anche a Rimini il decreto aveva portato alla sospensione di alcuni dipedenti, che per un certo periodo si sarebbero rifiutati di mostrare il Green pass. Morale della favola: come previsto dalla legge, entrambi erano andati incontro alla sospensione dal lavoro e conseguentemente alla sospensione della busta paga. Qualche mese fa due dipendenti hanno deciso di rivolgersi al tribunale del lavoro di Rimini, chiedendo che vengano dichiarati illegittimi i provvedimenti adottati dal Comune. La giunta, dal canto suo, ha deciso di resistere in giudizio, dando mandato ad un avvocato di rappresentare l’ente nella battaglia legale che potrebbe nascere.

"La vicenda – spiega l’assessore alle risorse umane Francesco Bragagni (nella foto) – trae origine dell’emanazione del decreto contenente le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro, pubblico e privato, in un periodo in cui l’emergenza Covid era in una delle fasi maggiormente critiche. In quella fase come Comune avevamo predisposto il controllo delle certificazioni verdi in tutte le sedi e gli uffici, così come richiesto dalla legge". Quindi "l’amministrazione comunale – conclude Bragagni – si è limitata ad applicare quanto previsto da una disposizione di carattere nazionale. Di qui la decisione di resistere in giudizio contro il ricorso fatto dai dipendenti". Un anno fa lo stesso Comune aveva comunicato, tramite una nota ufficiale, la sospensione dal servizio di 7 dipendenti inottemperanti alla norma riguardante il Green pass.

Lorenzo Muccioli