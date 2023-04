Greppi: "Uniamo le forze, i diritti devono essere universali"

Il noto storico e scrittore, nonché prestigiosa firma di Rai Storia, Carlo Greppi, ieri in piazzale Ceccarini a Riccione è stato protagonista del talk in dialogo con il docente e storico Davide Bagnaresi. Per l’occasione è stato presentato il suo libro Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo. L’opera è incentrata su Lorenzo Perrone, muratore piemontese che viveva fuori dal reticolato di Auschwitz-Monowitz. Greppi, che di recente ha incontrato i liceali di Riccione e Rimini, ha anticipato così le manifestazioni del 25 aprile.

È stata un’occasione per trattare temi legati alla memoria e alla Liberazione?

"Cardine dell’incontro è stato il libro uscito il 3 marzo, in un mese e mezzo ha venduto oltre 10mila copie ed è già alla quinta edizione. Ora è in corso di traduzione in spagnolo, francese e olandese. Racconta la storia meravigliosa e struggente di un uomo semplice, semianalfabeta che si trova in una situazione drammatica, perché vede l’inferno in terra ad Auschwitz, per cui dopo l’incontro con questo ragazzo, Primo Levi, decide subito di attivarsi. L’operato di Perrone salverà Levi. Abbiamo allargato il discorso alle tante forme di resistenza che hanno contraddistinto quegli anni di guerra in Europa e in Italia".

Sembrano riemergere preoccupanti frange, si sta troppo a guardare alla finestra?

"Io vedo grande vitalità e forza in associazioni, enti, scuole e alcune istituzioni. C’è il bisogno di ribadire la matrice democratica, antifascista di questa comunità che di sicuro è in pericolo, ma rimango moderatamente fiducioso. Giro l’Italia, sono fresco di sensazioni ottimiste".

Cosa serve?

"Una grande capacità di unire le forze, sensibilità democratiche e lottare, affinché i diritti siano universali e la cultura della sopraffazione e del disprezzo venga rimessa all’angolo".

Ha parlato online anche agli studenti dei licei di Rimini e Riccione, cos’ha colto?

"Negli studenti c’è grande interesse e voglia di discutere, di sentirsela raccontare la storia. Ho grande fiducia nei giovani, nella loro mobilitazione come fanno per l’ambiente".

Ha già scritto dodici libri e due manuali, cos’altro prepara?

"Sto scrivendo un romanzo per ragazzi che uscirà in autunno. Per il resto continuo a girare. Mi attendono altri appuntamenti in tv e a breve un appuntamento su Radiotre".

