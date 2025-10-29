Casa, l'emergenza è la normalità

Casa, l'emergenza è la normalità
29 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Griffe e marchi contraffatti. In aula i grandi nomi della moda

Nel procedimento sono coinvolte circa quindici persone, tra imprenditori, tecnici e collaboratori

Si torna oggi davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Rimini per una nuova udienza del processo sulla maxi inchiesta per contraffazione e riciclaggio nel settore della moda condotta dalla Guardia di Finanza nel 2019. Una vicenda che aveva portato le Fiamme Gialle del comando provinciale di Rimini a scoprire una vera e propria rete di produzione parallela di abbigliamento e accessori con marchi falsificati di alcuni tra i brand più noti al mondo.

Nel procedimento sono coinvolte circa quindici persone, tra imprenditori, tecnici e collaboratori, oltre a tre società con sedi tra Rimini e la Repubblica di San Marino. Gli imputati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di contraffazione di marchi, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, con l’aggravante di aver agito in modo sistematico e attraverso un’organizzazione strutturata e dotata di mezzi industriali.

L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, aveva ricostruito un sistema articolato di produzione e commercializzazione di capi contraffatti capace di fruttare nel corso del tempo centinaia di migliaia di euro: dalle grafiche ai transfer serigrafici, fino alla stampa e alla distribuzione, con stabilimenti e magazzini utilizzati per produrre capi che riproducevano i loghi di celebri marchi internazionali. Le indagini avevano inoltre messo in luce flussi di denaro diretti verso la Repubblica di San Marino, dove venivano create società e registrati marchi in mala fede per simulare la legittimità della produzione e ostacolare la tracciabilità dei ricavi.

Le accuse sono però respinte con forza dalla difesa degli imputati, rappresentata – tra gli altri – dagli avvocati Filippo Cocco, Piero Venturi, Stefano Brandina. Secondo la difesa, infatti, non sussistono i presuspposti per una accusa formale di contraffazione e l’intera vicenda andrebbe affrontata sul piano civilistico.

Oggi, come nella prossima udienza fissata per il 6 novembre, saranno ascoltati i testimoni. Il processo in corso a Rimini vede comparire, come parti civili, alcuni dei colossi mondiali della moda, che si sono presentati in aula per tutelare i propri marchi e la propria immagine. Tra i brand coinvolti, come parti offese, compaiono Supreme, Balenciaga, Fila, Vans, Adidas, Nike, Gucci e altri.

