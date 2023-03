Griglia ad alta quota, la Regina va a Pejo

Nel prossimo weekend dell’11 e 12 marzo una rappresentanza cattolichina si recherà in Val di Pejo per promuovere la Regina dell’Adriatico ed organizzare una speciale degustazione in alta quota di piada e sardoncini. Si tratta del nuovo sodalizio ’Mare & Monti’, nato dai rapporti di amicizia ed istituzionali tra le amministrazioni comunali di Cattolica e Peio, stazione sciistica e termale trentina all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Si recherà in Trentino la Sindaca Franca Foronchi con il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi che, in sinergia con gli operatori economici cittadini, promuoveranno la nuova stagione turistico-balneare. Domenica a pranzo, a partire dalle 12 presso l’area esterna al rifugio Lo Scoiattolo, gli operatori cattolichini cucineranno e daranno vita alla grigliata: i bagnini dei tre consorzi cittadini, i chioschisti, ed ancora la Casa del Pescatore che ha offerto più di 20 casse di pesce, il Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola IGP che ha messo a disposizione 700 piade, la cantina Enio Ottaviani per il vino e la birra Viola. La degustazione sarà proposta ad offerta libera ed il ricavato sarà destinato ad una associazione benefica del territorio di Pejo, con materiale promozionale.