Grosseto nominato primario di Cardiologia

E’ Daniele Grosseto, 50 anni, il nuovo primario di Cardiologia dell’ospedale di Riccione. Dall’inizio del 2021, e per un periodo di due anni, Grosseto è stato referente interno poi responsabile dello stesso reparto del Ceccarini, in quel periodo struttura semplice per diventare in seguito facente funzione, ruolo svolto dal primo gennaio di quest’anno, quando la Cardiologia riccionese è tornata a essere struttura complessa. Ha quindi partecipato al concorso indetto dall’Azienda sanitaria per il primariato con incarico quinquennale di direzione, avendo la meglio su altri otto colleghi ammessi. A un punto di distanza si è piazzato Matteo Tebaldi, seguito da Riccardo Morgagni. Con questa dirigenza l’ospedale Ceccarini ha completato la mappa degli incarichi di primariato che nel 2021 interessavano anche i reparti di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, Chirurgia, Medicina e Radiologia.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2002 all’Università di Bologna, con 110 e lode, presentando la tesi su "Sindrome coronarica acuta: presentazione elettrocardiografica e correlazioni con l’anatomia coronarica", nel 2007 Grosseto si è specializzato in Cardiologia nello stesso ateneo. da qui è partita la sua carriera. Ha ricoperto dal 2009 l’incarico di dirigente medico di primo livello di Cardiologia nel Dipartimento di Malattie cardiovascolari dell’Ausl Romagna, all’ospedale di Rimini, soprattutto in Terapia intensiva cardiologica, dove ha acquisito competenze nel gestire anche pazienti acuti e con varie complicanze. Nel frattempo ha svolto attività di ricerca clinica. Da cinque anni si occupa della gestione dell’ambulatorio di dislipidemie e ha riorganizzato l’ambulatorio per la terapia anticoagulante orale. Dal momento in cui ha prestato servizio a Riccione, Grosseto ha lavorato per riorganizzare non solo le attività di reparto, ma anche quelle ambulatoriali e ha aperto un Day HospitalDay service della Cardiologia, per prendere in incarico soprattutto i pazienti con patologie croniche. Autore di numerosi articoli del settore, Grosseto ha molteplici impegni, compreso quello portato avanti nel servizio sanitario di Pubblica assistenza Croce Blu Onlus, che ha cofondato nel 2004, diventandone anche presidente e direttore, l’organizzazione è autonoma e indipendente, unica associata ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nella Provincia di Rimini. Poi la militanza come socio nel Rotary Club di Rimini.

Nives Concolino