"Grotte di Onferno, puntiamo a 15mila turisti"

La Valconca può sorridere: il turismo decolla con le Grotte di Onferno, Patrimonio dell’Unesco. Lunedì sera a Gemmano la serata di presentazione del percorso che ha portato al prestigioso riconoscimento, con la partecipazione fra gli altri dell’assessore regionale Barbara Lori, ha visto un’ ampia partecipazione. "Di fronte ad un riconoscimento così straordinario – ha esordito il sindaco Riziero Santi – i sentimenti sono tanti e forti: orgoglio, gratitudine, riconoscenza, speranza, ma anche preoccupazione di essere in grado di preservare e valorizzare questo patrimonio. Nessuno può rimanere insensibile, in ognuno deve scattare la consapevolezza e la curiosità di capire di cosa si tratta".

Il sindaco di Gemmano Riziero Santi fissa gli obiettivi: "Questo sito è da un punto di vista naturalistico e didattico importantissimo, e lo può diventare da un punto di vista anche turistico, sempre rispettando l’equilibrio dell’ecosistema naturale e degli ospiti delle grotte, i pipistrelli. Crediamo che si possa arrivare ai 15.000 visitatori annui, nel pieno rispetto del patrimonio e dell’ecosistema naturale delle Grotte. Avvieremo tutti i percorsi necessari alla comunicazione ed alla promozione, in piena sinergia anche con gli operatori della riviera". Grande orgoglio per il riconoscimento, davvero importantissimo a livello mondiale. L’ assessore Barbara Lori l’ha ribadito: "Sembra incredibile ma è così, ventuno paesi hanno riconosciuto il carsismo, le grotte e le nostre evaporiti uniche al mondo, settanta scienziati che hanno studiato il fenomeno a livello mondiale hanno scritto al comitato scientifico per dire che siamo i migliori".

Le Grotte sono situate all’interno della Riserva Naturale Orientata di Onferno a pochi km dall’affollata costa romagnola, eppure la sensazione che si prova è di totale immersione nella natura. A raccontare le opportunità che offrono le Grotte e la Riserva ci hanno pensato le guide dell’Associazione "La Nottola". Le Grotte sono facilmente visitabili, dai 3 anni in su durante tutto l’anno, in estate si aprono per escursioni notturne, Bat-Night, tra mistero e leggende. Vengono realizzati laboratori, attività didattiche, culturali o ricreative, ecosoggiorni, eventi come il Grotte Day in primavera. Mentre stanno prendendo piede pure i compleanni in grotta. Il luogo è ricco di infrastrutture come la sentieristica, il Museo multimediale, l’antica Pieve di Santa Colomba, il Giardino spontaneo, l’Antro della Macina da gesso, mentre l’antico borgo sulla rupe ospita Locanda, Ostello e la Ca’ Gessi, adibita a Casa della natura esposizioni e mostre.

Luca Pizzagalli