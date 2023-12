Gru in movimento: è la Regina dei cantieri

Dalle vie del Porto, Lombardia, Umbria e Sicilia al Palazzetto dello Sport, passando per i giardini De Amicis, scuola Repubblica e piazzetta delle Erbe. Cattolica diventa in questi mesi "La Regina dei cantieri". E’ partito definitivamente il cantiere in via del Porto dove da qualche giorno tecnici, operai e mezzi stanno proseguendo nelle opere di escavazione per creare gli spazi su cui, da progetto, saranno realizzati i nuovi marciapiedi, nuova sede stradale con chicane e aree destinate alle alberature. In via Lombardia, poi, sono stati ultimati gli interventi di asfaltatura della strada, mentre in via Sicilia si procederà con la sistemazione del tappetino stradale, mentre partono i lavori su via Umbria. In queste ore cominciano i lavori nella piazzetta delle Erbe con il posizionamento dei pozzetti, a cui seguirà l’asfaltatura del piazzale, nuovo polmone della sosta per il centro città. Avviato anche il cantiere al Palazzetto dello Sport, nell’area ex Vgs, dove è in corso la demolizione delle sovrastrutture del bowling, con piste e tecnologie annesse. Al via anche il cantiere di scuola Repubblica: l’abbattimento della struttura è a questo punto previsto per gennaio 2024. "Gru in movimento ai giardini De Amicis – prosegue l’amministrazione comunle – per la realizzazione della vasca di laminazione che restituirà a Cattolica non solo una piazza-giardino più bella, ma un mare più pulito non appena entrerà in funzione l’impianto di raccolta e depurazione dell’acqua piovana. Nel cantiere tra via Rasi Spinelli e via Fiume, i motori delle due maxi gru, di cui una è una idrofresa da 25 metri, sono sempre accesi e scavano per realizzare i diaframmi perimetrali della vasca di prima pioggia. Svettano nel sito, i silos alti 10 metri installati per lo stoccaggio della bentonite. Il cantiere chiuderà con l’inizio della prossima stagione estiva per non interferire con le attività turistiche e riprenderà i primi di ottobre 2024".

Nella foto la sindaca

Franca Foronchi

l. p.