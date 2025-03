Gruppo Hera, aumenta il dividendo. Il Comune incasserà 2,7 milioni

Più di 2,7 milioni di euro. Tanto incasserà il Comune di Rimini grazie alle azioni del Gruppo Hera. Il consiglio di amministrazione della multiutility ha approvato all’unanimità i risultati economici consolidati al 31 dicembre 2024: ricavi a 12,8 miliardi di euro, margine operativo lordo di 1,5 miliardi, utile netto di pertinenza degli azionisti a 494,5 milioni (in crescita del 31,8%). In considerazione di questi risultati, il cda ha deciso di proporre all’assemblea dei soci del 30 aprile la distribuzione di un dividendo di 15 centesimi di euro per azione, in aumento del 7,1% rispetto all’ultimo dividendo pagato. Vuol dire che il Comune di Rimini, titolare attraverso Rimini Holding di oltre 18,5 milioni di azioni (l’1,24% delle quote totali), si prepara a incamerare una cifra superiore ai 2,7 milioni per il 2024, in rialzo rispetto ai 2,6 milioni dell’anno precedente. "Dell’incremento – l’istantanea del Gruppo Hera – beneficerà a cascata l’intera politica dei dividendi dei prossimi anni, fino a raggiungere i 17 centesimi per azione nel 2028, con un utile netto per azione in crescita del 6% medio annuo". Lo stacco della cedola è in programma il 23 giugno, con pagamento a partire dal 25 giugno.

Sono brillanti, i risultati economici di Hera. Nel 2024, gli investimenti operativi del gruppo hanno raggiunto quota 860,3 milioni, in aumento del 5,5% rispetto agli 815,8 milioni del 2023. "I risultati ottenuti confermano la capacità di proseguire nel percorso di creazione di valore ambientalmente sostenibile" spiega il presidente esecutivo Cristian Fabbri. "Il Gruppo Hera – aggiunge l’ad Orazio Iacono – ha dimostrato ancora una volta la capacità di coniugare sviluppo economico e sostenibilità, contribuendo in maniera significativa alla creazione di valore nei territori serviti e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati".

Giuseppe Catapano