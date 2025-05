Gruppo Metro, chiusa la sede. Buonuscita per tutti i dipendenti

I dipendenti riminesi del Gruppo Metro sono stati licenziati. La lunga battaglia degli oltre 30 addetti del punto vendita a Rimini Nord, è terminata, come annunciato da tempo, nella giornata di ieri. Gli addetti hanno però ottenuto - attraverso la mediazione ministeriale - un risultato non scontato. Quello di una congrua buonuscita - le somme non sono state rese note - per ciascuno degli addetti rimasti senza lavoro. Ieri, nell’ultima giornata prima del game over del punto vendita, è stata rimossa l’insegna che sovrastava il grande magazzino, con una gru. E sono state anche cancellate le indicazioni stradali sulla via Tolemaide. Lo scorso 12 marzo i lavoratori della sede riminese del Gruppo Metro erano stati ricevuti in delegazione, in Prefettura. Un incontro che era stato chiesto dai dipendenti dello storico punto vendita che – come i lavoratori del magazzino di Pozzuoli – vedevano, a ragione, proprio futuro messo a forte rischio. L’azienda aveva da tempo infatti annunciato la chiusura delle due sedi, e conseguenti licenziamenti, entro il 30 aprile. Ieri appunto. La situazione del Gruppo Metro, azienda specializzata in prodotti alimentari e attrezzature per la ristorazione per locali e hotel, per mesi è stata seguita anche da un tavolo di crisi convocato o scorso autunno dalla Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Rimini, che hanno sollecitato più volte il ministero del Made in Italy a trovare soluzioni condivise. Il che è avvenuto. I rappresentanti sindacali dei dipendenti riminesi avevano più volte espresso forti pesanti dubbi per un’operazione aziendale, la chiusura, che veniva giudicata incomprensibile "anche alla luce della contemporanea apertura di nuove sedi in Italia". A inizio gennaio il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alle attività economiche, Juri Magrini avevano incontrato a Palazzo Garampi una delegazione di dipendenti del Gruppo Metro.