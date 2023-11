Gruppo Montanari Salute, nuova apertura. Salgono a otto le sedi in tutta la provincia Il Gruppo Montanari Salute, nato nel 2016, conta otto sedi in tutta la provincia di Rimini. Tra gennaio e ottobre 2023, sono state 80mila le prestazioni sanitarie erogate. Inaugurata la clinica medica estetica Lilium, con Manuela Arcuri come madrina d'eccezione.