Guada il Marano con il suv ma s’inabissa

È rimasto impantanato. Bloccato nel bel mezzo della foce del Marano dando retta a una cattiva idea, quella saltata in mente ad un 34enne riccionese dopo aver trascorso una serata di bagordi tra Rimini e Riccione e, col favore del buio, aver pensato bene di fare ritorno a casa nella Perla costeggiando il bagnasciuga fino al Marano. Ed è stato qui, a una decina di metri dalla battigia, che quella che doveva essere una semplice bravata si è presto trasformata – favorita dalla corrente – in un un disastro annunciato.

Secondo le ricostruzioni, infatti, il riccionese nella notte tra giovedì e venerdì stava percorrendo in auto il bagnasciuga della spiaggia dirigendosi da Rimini verso Riccione. Arrivato però alla foce del Marano l’uomo non ha tentennato un secondo e deciso di cercare di guadare comunque il fiume con il proprio suv. Il veicolo però è rimasto ben presto intrappolato dai flutti e dalla sabbia, impantanandosi sempre di più trasportato dalla corrente. Sempre più a fondo, sgasata dopo sgasata e di tentativo in tentativo disperato di uscire con le proprie forze da quella situazione complicata.

Una volta però costretto a chiedere aiuto per l’inabissamento progressivo del fuoristrada nella foce, ieri mattina intorno alle 7.30 sul posto si sono subito precipitati i soccorsi, con i carabinieri della compagnia di Riccione, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto di Riccione. Tutti impegnati per diverse ore per strappare alle correnti combinate del mare e del fiume il veicolo inabissato. Per le operazioni di recupero è stato quindi necessario l’impiego anche di un trattore, per utilizzare un gancio con cui trainare fuori dall’acqua il fuoristrada. L’accaduto non ha mancato poi di scatenare il popolo del Web, attirando l’attenzione di passanti e residenti rimasti sconcertati nel vedere l’automobile colare a picco nel bel mezzo della foce del Marano.

Fortunatamente, la bravata non ha avuto conseguenze legate al possibile sversamento in acqua di idrocarburi, mentre il 34enne riccionese invece è stato multato per accesso con autovettura sul demanio marittimo, privo di autorizzazione. Ben più gravi sarebbero invece i danni riportati dall’autovettura, rimasta a mollo nella foce per diverse ore prima di venire estratta.

Francesco Zuppiroli