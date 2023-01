"Guadi pericolosi, ma erano aperti"

Guadi e fiumi fanno paura a Coriano. È qui che due ragazzi sono rimasti intrappolati nell’attraversare il guado in via Piane. I consiglieri di opposizione di Coriano futura si chiedono perché, in occasione della forte ondata di maltempo "non sia stata predisposta in maniera preventiva la chiusura al traffico di alcuni ponti o attraversamenti in corrispondenza dei fiumi o torrenti, quando questi risultavano quasi completamente impraticabili". Il gruppo consigliare ha deciso di presentare una interrogazione per chiedere: "Il Piano esistente per la gestione delle emergenze idrogeologiche; in quali condizioni viene attuata l’eventuale chiusura di guadi, ponti e attraversamenti, con interdizione al traffico veicolare; un aggiornamento sulla manutenzione ordinaria dei nostri fiumi". Infine: "Serve una seria e pianificata programmazione di interventi di pulizia di tutti quei materiali che costituiscono ostacolo o restringimento al deflusso, senza andare a distruggere la naturalità fluviale. La pulizia degli alvei, con asportazione degli alberi ed arbusti, deve essere selettiva e guidata".