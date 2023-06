Gualano a processo per truffa L’ex leader di Rompi il silenzio ha scelto il rito abbreviato

Paola Gualano sarà processata. L’ex presidente di ‘Rompi il silenzio’, l’associazione riminese che dal 2005 assiste le donne vittime di violenza, e Loretta Filippi, ex collaboratrice della onlus, ieri hanno scelto la strada del rito abbreviato dopo essere comparse davanti al giudice per l’udienza preliminare dopo un’imputazione coatta per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazione pubblica. Questo quanto era stato formulato dal giudice per le indagini preliminari, Manuel Bianchi, davanti al quale le donne comparirono dopo citazione diretta. A inizio febbraio il gip aveva rigettato l’archiviazione chiesta dalla Procura per entrambe le donne, concludendo che: "Non ricorre il delitto di truffa in quanto difetta la prova del danno". Le stesse Gualano e Filippi, difese dall’avvocato Alberto Alessi, in quell’occasione si erano opposte e ieri hanno scelto il rito abbreviato appunto, la cui udienza è stata fissata per il 14 novembre prossimo.

Questo il prossimo passo della vicenda che interessa l’ex presidente dell’associazione riminese, finita nella bufera dopo che secondo la denuncia fatta dalle ex socie, esisteva un accordo tra le due indagate che avrebbe garantito alla Gualano di percepire indebitamente 650 euro al mese dal 2018 al 2021, per un totale di oltre 26mila euro.

Entrambe, la Gualano e la Filippi, svolgevano il servizio di reperibilità notturna per le donne vittime di violenze. Ma la ex presidente, a differenza della Filippi, essendo socia di ‘Rompi il silenzio’ non avrebbe potuto percepire compensi. Dalle indagini è emerso poi che la Filippi consegnava metà del proprio compenso alla Gualano. Già in occasione dell’imputazione coatta, la difesa aveva precisato: "La Gualano non ha intascato un solo euro in maniera illecita – così parlò l’avvocato Alberto Alessi –. È stata retribuita per il servizio di reperibilità, che è ciò per cui ’Rompi il silenzio’ aveva ricevuto le somme ora contestate".