Gualmini in campo per tutelare i ’rider’

La città scende in... strada per i fattorini. Si terrà sabato alla biblioteca di Santarcangelo (inizio alle 11,30) l’incontro pubblico Rights for riders! Più diritti per i lavoratori delle piattaforme. L’evento, che fa parte delle iniziative della città per il Primo maggio, vedrà intervenire l’europarlamentare Elisabetta Gualmini (nella foto) che ripercorrerà le tappe del suo lavoro sulla direttiva europea dedicata alla tuteae di tutti i lavoratori che fanno le consegne per le piattaforme online. Alla tavola rotonda prenderanno parte anche la sindaca Alice Parma, Massimo Bellini (Filt-Cgil), Sandro Di Giacinti (Fit-Cisl) e Federico Martinini (Uiltrasporti-Uil).