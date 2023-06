Guardia medica operativa, ma esiliata a nord

Ennesima rivoluzione legata al nuovo lungomare in arrivo: la Guardia Medica estiva aprirà i battenti in zona Acquario di Cattolica, più a Nord, in via Carducci 157, rispetto a dove si trovava prima. Il progetto tanto vociferato durante l’inverno, ora è ufficiale. Proprio ieri era previsto l’inizio della nuova attività estiva nei locali messi a disposizione dal Comune di Cattolica per il servizio Ausl che durerà fino al 10 settembre. "Come anticipato nei mesi scorsi – conferma l’assessore alla Sanità Nicola Romeo – la Guardia Medica estiva si trasferisce più a Nord, perché gli spazi dedicati a tale servizio non vi erano più nel nuovo lungomare e nel suo progetto iniziale, specie nell’area tra Hotel Kursaal ed Hotel Vienna. Gli operatori turistici sono già stati avvisati, ma se necessario faremo una nuova campagna di informazione".

Il servizio è destinato ai turisti e sorgerà nel cuore del quartiere turistico in zona Navi, alcune centinaia di metri più a Nord e molto decentrato rispetto allo stesso lungomare ed al centro turistico di Cattolica. "Tale soluzione non sarà definitiva – conferma l’assessore –, ma per ora sì, quest’estate valuteremo questioni positive e negative di tale dislocazione. Poi ne torneremo a ragionare a fine stagione". Ma tutto il quartiere del centro è ancora condizionato non solo dal lungomare, ma anche dal cantiere Hera in zona Giardini De Amicis per la realizzazione dell’ampia area di raccolta delle acque.

"In futuro, con il cantiere Hera ultimato – prosegue l’assessore – potremo ragionare di ricollocare la Guardia Medica estiva magari in una zona più centrale, forse proprio nei nuovi Giardini De Amicis, ma per ora non vi sono spazi in quella zona". Un servizio fondamentale, dunque, che riparte ma in una nuova posizione rispetto al passato. Per la Regina un altro cambiamento di inizio stagione. L’assessore conferma infine un monitoraggio: "Ascolteremo tutti, turisti ed operatori, e cercheremo di capire la bontà di tale soluzione a fine stagione". Nel frattempo manca davvero poco per la conclusione dei lavori sul lungomare Rasi-Spinelli, vera novità dell’arredo urbano della Regina del 2023. In città continua pure il dibattito sui parcheggi, sugli scooter e la viabilità, nelle prossime settimane con l’arrivo dei primi turisti ci sarà subito una verifica su modifiche e novità.

Luca Pizzagalli