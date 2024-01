Guardie ecologiche anche di sera

Le Guardie ecologiche vigileranno anche di sera sul territorio di Coriano. Questa la novità inserita nella convenzione tra le Gev e il Comune. L’accordo prevede controlli nei parchi e giardini pubblici del territorio, tutela del verde pubblico, controllo del conferimento dei rifiuti, dei sacchetti e rifiuti abbandonati per accertare l’identità dei responsabili. Nel 2023 le zone critiche che hanno richiesto più interventi sono state: via Maranello, via Colombarina, via Piane, via della Loreta e via Ausella.