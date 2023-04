Guardie ecologiche Sotto attacco dei ladri

"Ci risiamo: è la quarta volta nel giro di poco tempo che la nostra sede viene presa di mira da vandali, ladri o malitenzionati. Evidentemente a qualcuno non va giù l’operato dei nostri volontari, che ogni giorno si adoperano per la difesa dell’ambiente e della fauna". Non nasconde la rabbia e l’amarezza Sergio Menghi, uno dei referenti del Corpo delle guardie ecologiche volontarie di Rimini. Nella notte tra giovedì e ieri, la base operativa del corpo al piano terra di uno stabile sito in via Marecchiese 195 (accanto ad una delle sedi della Protezione Civile) è stata presa di mira da malviventi che hanno provato a impossessarsi di due veicoli, un Ducato e una Panda.

Il colpo è sfumato e i soliti ignoti sono stati costretti a fuggire a mani vuote, pur lasciandosi alle spalle una scia di danni che ha fatto imbufalire non poco gli appartenenti alle guardie ecologiche. "Era già accaduto circa un mesetto fa, e in quel caso una persona armata di piede di porco era riuscita a introfuolarsi nel nostro ufficio, mettendo tutto a soqquadro e rubando i 100 euro contenuti nella cassaforte, venendo anche immortalata dalla nostra telecamera di sorveglianza - spiega Menghi -. Questa volta invece i malintenzionati sono entrati in azione nell’area esterna, assaltando alcuni dei mezzi posteggiati sotto la tettoia. Si sono avvicinati dopo aver tagliato la recinzione, quindi hanno rotto i finestrini e il cruscotto e in qualche modo sono riusciti a mettere in moto la Panda e il Ducato". Durante la fuga, tuttavia, qualcosa deve essere andato storto. "Si sono spostati solo qualche centinaio di metri, poi con ogni probabilità i veicoli devono essersi spenti e non sono più riusciti ad accenderli, quindi hanno preferito abbandonarli e allontanarsi – aggiunge Menghi –. Purtroppo non ci sono telecamere nel piazzale esterno, ma abbiamo già presentato una denuncia ai carabinieri. Fortunamente i veicoli si sono salvati, ma restano comunque i danni che non sono di poco conto. Non è la prima volta che accade: lo stabile in cui ci troviamo è di proprietà comunale, e già in passato si erano registrati episodi di vandalismo o altri tentativi di furto".

Menghi non esclude che possa trattarsi di una ritorsione o di un’azione portata avanti da qualcuno intenzionato a colpire le guardie ecologiche volontarie. "La nostra organizzazione conta circa 60 persone ed è molto attiva sul territorio. Ci occupiamo di controlli sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti, sui proprietari di animali domestici, ma anche di monitorare le spiagge durante il periodo di nidificazione dei fratini. Forse qualcuno è contrariato per il nostro modo di operare, e voleva danneggiarci in qualche modo".

Lorenzo Muccioli