Guasto a un quadro elettrico: hotel in fiamme, turisti evacuati

Ferragosto di fiamme, fumo e paura a Bellaria, dove intorno all’1.30 di ieri un incendio ha interessato l’Hotel Crisvan, in via Aulo Gellio. A innescare le fiamme, secondo una prima ricostruzione compiuta dal personale dei vigili del fuoco, sarebbe stato un guasto a un quadro elettrico di derivazione posto al piano terra, vicino alla hall. Da lì il fuoco ha cominciato a svilupparsi, facendo scattare l’allarme tra il personale e gli ospiti che sono stati invitati a lasciare la struttura. Proprio i dipendenti dell’albergo sono stati i primi a intervenire, utilizzando gli estintori a polvere per domare le fiamme. All’arrivo dei vigili del fuoco, l’incendio risultava già spento, ma i tecnici hanno verificato che l’impianto elettrico era stato compromesso e che la struttura non poteva essere utilizzata in sicurezza.

Il personale del 115 ha quindi provveduto all’operazioni di messa in sicurezza svolgendo un sopralluogo approfondito all’interno dell’albergo interessato dal rogo. È stato disposto lo sgancio dell’alimentazione generale e dichiarata l’inagibilità temporanea dell’hotel. L’intervento degli estintori ha evitato che il rogo si estendesse ulteriormente, ma ha lasciato negli ambienti una fitta polvere bianca che, oltre a compromettere l’impianto elettrico, rende l’hotel temporaneamente inagibile fino a quando non sarà effettuata una completa pulizia. Oltre a questo, sarà necessario un intervento di manutenzione tecnica per ripristinare la fornitura di energia elettrica.

All’origine del rogo, stando ai primi accertamenti, ci sarebbe stato un cortocircuito che ha colpito il quadro elettrico innescando quindi le fiamme che per fortuna, grazie all’intervento del personale anti-incendio dell’hotel, non hanno fatto in tempo a propagarsi in maniera massiccia. All’interno della struttura, composta da circa 30 camere, si trovavano 40 ospiti. Tutti sono stati evacuati senza conseguenze e messi in salvo.

Alcuni hanno potuto rientrare alle proprie abitazioni, mentre altri sono stati ricollocati in strutture ricettive limitrofe grazie alla collaborazione tra i titolari dell’albergo e gli operatori locali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Bellaria e lo stesso sindaco Filippo Giorgetti, che hanno seguito da vicino le operazioni e il trasferimento degli ospiti. Per i turisti in vacanza a Bellaria, quello appena trascorso è stato un Ferragosto che non dimenticheranno facilmente: un imprevisto che ha interrotto la vacanza, ma che non ha fortunatamente causato feriti né situazione di grave pericolo.