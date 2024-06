Guasto alla fibra Telecom paralizza San Marino. L’intero Paese ’disconnesso’ per oltre due ore

"Dai voi funziona internet?". "Non si riesce a prelevare nemmeno al bancomat". Il tam tam sui social scatta alle 13.20 circa. Esattamente quando la rete internet del Titano, improvvisamente, si blocca. Un problema che ieri ha coinvolto gran parte del territorio sammarinese. Impossibile pagare i propri acquisti nei negozi utilizzando il Pos. Ma anche prelevare denaro in contante ai bancomat. Un guaio non da poco per le attività commerciali per le quali il lavoro si è bloccato per più di due ore. Impossibile anche utilizzare il pagamento elettronico al ristorante con alcuni clienti che hanno avuto difficoltà nel momento in cui il conto è arrivato al tavolo. In una nota il motivo del blocco lo spiega Tim San Marino. "A seguito di interruzioni su alcune tratte dei circuiti dedicati – spiegano prontamente – al servizio dati che si trovano in territorio Italiano, si registrano problemi di accesso alla rete Internet. Il personale tecnico è intervenuto immediatamente ed è tuttora al lavoro per il ripristino della funzionalità di tutti i servizi di accesso".

Questo subito dopo pranzo. Intanto, rimangono offline anche tutti gli uffici pubblici e le strutture sanitarie, tra cui l’ospedale. E sui social l’impazienza dei cittadini inizia a farsi sentire con aggiornamenti a ripetizione da tutti i Castelli. Poco prima delle 16 il problema viene risolto e poco più tardi Tim San Marino annuncia il ripristino del servizio. Con il consiglio "nel caso cui si riscontrino ancora malfunzionamenti, consigliamo di spegnere e riaccendere il modem-router per ripristinare la connessione". Il Titano può riconnettersi in una giornata nella quale non sono mancati i disagi.