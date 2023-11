Guerra ai furbetti del rosso, ma niente multe

Saranno in funzione entro l’anno a Santarcangelo le telecamere che multano chi passa col rosso. Gli impianti sono stati posizionati nei mesi scorsi sulla via Emilia all’incrocio con viale Mazzini e sulla Marecchiese. Terminati i collaudi, già pronti anche i i display che avvertono gli automobilisti quanti secondi mancano al rosso. A dicembre si parte. Ma il Comune di Santarcangelo (come aveva già anticipato) non farà da subito le multe a chi verrà beccato a passare con il rosso. Ci sarà un periodo sperimentale, preceduto da una campagna informativa e dalla presenza degli agenti, durante il quale chi commetterà l’infrazione non sarà sanzionato. Inoltre a Santarcangelo si sta pensando di fare come ha fatto Rimini per la nuova zona a traffico sul lungomare da Torre Pedrera a Rivabella: tutti i trasgressori nella fase sperimentale riceveranno a casa una notifica che li avvertità dell’infrazione commessa, ma senza multe appunto. Resta ancora da stabilire quanto durerà la fase sperimentale. In ogni caso entro poch giorni il Comune e il comando di polizia locale decideranno i tempi per l’accensione delle telecamere e per la sperimentazione, che sarà accompagnata (come detto) da una campagna informativa.

Intanto la polizia locale ha fatto i conti degli incassi dalle sanzioni previsti per il 2023. Stando al numero di infrazioni finora rilevate, si stima che l’ammontare dell’importo delle multe elevate tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana a fine anno sarà di 594mila euro. Ma l’incasso stimato sarà un po’ più basso, considerando i tempi di notifica e anche il fatto che non tutti pagano, con conseguenti contenziosi. Quindi, al netto delle sanzioni che difficilmente si riuscirà a riscuotere, si stima che i proventi dalle multe a fine anno sarà di circa 420mila euro.

Per gli agenti della polizia locale di Santarcangelo, dopo il super lavoro nei giorni della fiera di San Martino, si annuncia anche per domani una giornata impegnativa. Come da tradizione, si corre la ’Cheursa de bech’, la gara podistica che si tiene sempre la domenica dopo la fiera di San Martino. Al mattino la viabilità, in centro e non solo, sarà rivoluzionata dai divieti e dai sensi unici imposti per lo svolgimento della gara.