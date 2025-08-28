Guerra ai monopattini ’selvaggi’. Centotrenta multe in un’estate

Centotrenta violazioni contestate in pochi mesi. È questo il dato che più di ogni altro racconta quanto il tema della micromobilità urbana sia diventato centrale anche a Riccione, dove la Polizia locale ha deciso di affrontare di petto la questione monopattini. L’estate 2025 si è trasformata in un banco di prova: accanto ai controlli serrati, il Comando ha infatti avviato una campagna di sensibilizzazione che ha trovato un seguito sorprendente, con un video diffuso sui social capace di superare le 700mila visualizzazioni.

Il fenomeno, del resto, non è nuovo. Dal 2019, con l’avvio della sperimentazione, i monopattini elettrici sono stati equiparati alle biciclette e quindi autorizzati a circolare in città, lungo piste ciclabili, aree pedonali e strade urbane. Una novità che ha cambiato le abitudini di molti, ma che ha portato con sé anche incidenti, regole non rispettate e conflitti tra utenti della strada. I dati Asaps parlano chiaro: da inizio anno si contano 17 decessi in Italia legati a sinistri con monopattini. Una vulnerabilità che impone interventi rapidi e mirati.

A Riccione la risposta si è articolata su due fronti. Da una parte i controlli, iniziati già in primavera e focalizzati soprattutto sull’uso del casco – divenuto obbligatorio per tutti con la recente riforma del codice della strada – e su altre violazioni tipiche di chi si muove in monopattino. Dall’altra, una campagna informativa che ha avuto come obiettivo colmare quel vuoto di cultura urbana che spesso è la vera radice del problema.

Il video diffuso dalla Polizia locale, nato da un’idea di alcuni agenti più giovani, ha usato un linguaggio diretto e accessibile per spiegare le regole base. Il successo è andato oltre le aspettative: oltre 400 salvataggi su Instagram e migliaia di condivisioni, con un pubblico eterogeneo. I più giovani hanno apprezzato l’approccio educativo, mentre su Facebook gli over 45 hanno chiesto con forza più attività repressiva, segno di un dibattito vivo e di sensibilità diverse.

Il messaggio è stato veicolato attraverso le piattaforme più diffuse quali Facebook e Instagram, raggiungendo numeri inaspettati, superando le 700mila visualizzazioni complessive. "L’amministrazione – si legge in una nota – conferma l’importanza della corretta informazione delle regole di condotta di questi nuovi mezzi di trasporto, poiché diffondere la conoscenza delle regole è un investimento sulla sicurezza".