Guerra al lavoro nero Carabinieri in campo Chiuse tre ditte edili e 90mila euro di multe

Una passata di legalità sul lavoro nero è stata data nell’ambito dei controlli del nucleo ispettorato dei carabinieri del lavoro di Rimini, che nel solo mese di marzo a seguito di un’attività di indagine per reprimere il fenomeno del lavoro irregolare ha fatto chiudere tre ditte, operative nel settore edile, tra Montegridolfo, Riccione e Rimini. Nello specifico, l’attività dei carabinieri ha permesso di rilevare numerose irregolarità in una ditta di Montegridolfo, gestita da un imprenditore italiano, sorpreso durante l’ispezione a impegnare sette lavoratori in nero. L’impiego del personale non regolarizzato da parte del titolare della ditta sarebbe avvenuto secondo quanto rilevato dai carabinieri senza rispettare le norme di sicureza come protezioni anti-caduta nel vuoto, mancanza di ponteggi, scalinate libere senza fermi, mancanza di dispositivi individuali di sicurezza oltre alla totale assenza di documentazione relativi ai rischi sul posto di lavoro. Perciò, l’attività della ditta è stata sospesa e sanzionata per 60mila euro di multa.

Destino analogo per una ditta di Riccione, gestita da stranieri, dove veniva impiegato un lavoratore in nero, senza visite mediche per l’idoneità all’impiego al lavoro edile. Anche questa ditta è stata chiusa e multata per 7.500 euro. Altri 15mila euro di sanzione invece per una ditta di Rimini, gestita da personale straniero, per l’impiego di un altro lavoratore in nero a cui mancavano le visite mediche per l’idoneità all’impiego edile oltre ad un’adeguata formazione per le prescrizioni di sicurezza.

Infine, i controlli eseguiti dai carabinieri, con la collaborazione delle compagnie di Rimini e Riccione oltre al personale dei carabinieri forestali, ha permesso di sospendere l’attività anche di un cantiere edile dove stava lavorando una ditta gestita da stranieri che ha irregolarmente impiegato un lavoratore, anche in questo caso senza effettuare la preventiva visita medica per l’idoneità all’impiego. Sul posto, inoltre, i militari dell’Arma hanno potuto accertare irregolarità anche da parte di un’altra ditta attiva sul posto che non rispettava le norme in materia di sicurezza per le attrezzature come scale, montanti, ponteggi fissati tutti in modo anomalo e non secondo gli standard. Per queste due ditte è arrivata una sanzione complessiva di novemila euro. In totale, i controlli di marzo hanno permesso di sospendere tre attività irregolari, rilevare nove lavoratori in nero sul territorio e fare multe per un complessivo di 90mila euro.