Guerra alla merce contraffatta. Giocattoli, auricolari e borse. Sequestrati 400mila articoli

Giocattoli, scarpe, borse, occhiali da sole. Ma anche auricolari, apparecchi tecnologici, vestiti, bigiotteria. Un campionario impressionante di oggetti. Contraffatti a regolare d’arte oppure pericolosi per gli acquirenti. Sono oltre 400mila gli articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini nel 2024.

L’operazione, che ha visto coinvolti circa 40 esercizi commerciali della provincia, si è svolta anche durante le recenti festività natalizie, con controlli mirati in un periodo particolarmente sensibile per gli acquisti. Oltre 13mila prodotti sono stati sequestrati per non essere conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa italiana ed europea. Questi articoli, privi di etichettature adeguate, non indicavano né la provenienza né i canali di importazione, né tantomeno le avvertenze riguardanti i rischi legati a un uso improprio.

Tra i prodotti sequestrati, figurano in particolare giocattoli di bassa qualità, potenzialmente dannosi per la salute dei bambini. La mancanza di informazioni sulla composizione dei materiali, così come l’assenza di istruzioni sull’uso corretto, rendevano questi prodotti estremamente rischiosi per la sicurezza dei consumatori.

Il contrasto alla contraffazione, che ha riguardato anche calzature, accessori per l’abbigliamento e oggetti di bigiotteria, è una delle priorità per le Fiamme Gialle. Gli articoli falsificati, spiega la Guardia di Finanza, "non solo danneggiano i consumatori, ma alimentano anche circuiti di illegalità che vanno dal lavoro nero all’evasione fiscale, fino al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata. Per questo motivo, l’azione delle Fiamme Gialle non si limita alla protezione dei diritti dei consumatori, ma diventa un’importante misura di prevenzione della concorrenza sleale e di tutela delle imprese legittime e virtuose".