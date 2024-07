Guerra alla sosta selvaggia. Il Parco del mare liberato dalle moto a suon di multe

Mettere completamente fine al parcheggio selvaggio di moto e scooter sul lungomare, durante il weekend, era un’impresa (quasi) impossibile. Ma nell’ultimo fine settimana la situazione è nettamente migliorata. Fatta eccezione per sabato: i divieti imposti dal Tour de France hanno reso problematica la sosta, e i vigili, impegnati com’erano nel presidio delle varie strade attraversate dalla corsa, hanno chiuso più di un occhio. Ma domenica, specialmente nella zona di piazza Marvelli e dintorni, la situazione è apparsa nettamente migliorata. Certo: c’erano comunque moto e scooter in sosta selvaggia sul lungomare, ma non si è ripetuta quell’invasione di mezzi che, durante il weekend del 15 e del 16 giugno, avevano letteralmente occupato la passeggiata, rendendo impossibile anche il passaggio di ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine in alcuni tratti.

Merito (anche) dei ripetuti controlli svolti dalla polizia locale la settimana scorsa. I vigili, anche con pattuglie a piedi, hanno costantemente presidiato il Parco del mare da piazzale Fellini fino a piazzale Benedetto Croce. Sono state elevate diverse sanzioni, una ventina in tutto, ma "soprattutto – spiegano dal comando della polizia locale – è stata fatta un’opera di informazione e prevenzione". Che, insieme alle multe, ha dato dei risultati. Così nel fine settimana non si è ripetuta l’occupazione selvaggia di moto e scooter. "I controlli – assicurano i vigili – andranno avanti per tutta l’estate. La situazione sarà costantemente monitorata, non solo durante i fine settimana". In piazza Marvelli i nuovi varchi d’accesso e il restringimento dell’area occupata dai lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato "hanno dato loro i frutti", segnalano da Palazzo Garampi.

Il problema della sosta per moto e scooter, a Marina centro e in altre zone del lungomare, resta. E nei giorni scorsi era stato Gioenzo Renzi, il capogruppo di Fratelli d’Italia, a mettere il dito nella piaga. Facendo notare come "i lavori del nuovo parcheggio temporaneo per 200 moto in via Cirene, promesso dall’amministrazione, non sono ancora partiti". Questione di giorni: l’assessore Roberta Frisoni ha assicurato che l’intervento in via Cirene (il terreno è di proprietà privata) verrà realizzato entro breve, tanto che il nuovo parcheggio dovrebbe essere pronto per la metà di luglio. Non basterà a risolvere completamente il problema della sosta, ma sarà sicuramente utile per l’estate.

Manuel Spadazzi