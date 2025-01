Guerra alla sosta selvaggia. Parco del mare e viali invasi dalle auto in divieto. In due giorni 300 multe

"Un’ora per fare 5 chilometri". È il tempo impiegato da tanti, in questi giorni, per andare dal casello di Rimini sud fino alla Fiera. È l’effetto Sigep. Nonostante le navette a disposizione dei visitatori, il potenziamento di alcune linee dei bus e le altre misure predisposte da Comune e Ieg, il Sigep sta mettendo a dura prova il traffico riminese. Sono oltre 70 gli agenti della polizia locale impegnati ogni giorno sulle strade per cercare di limitare (per quanto possibile) le code e i problemi alla circolazione. Ma è un’impresa, vista l’affluenza di visitatori al Sigep fin da sabato, giorno dell’inaugurazione.

In questi giorni si è rivisto anche il fenomeno del parcheggio selvaggio. Sia in zona Fiera, sia al mare per chi dal Sigep va in hotel o a cena in qualche locale. "Le criticità sono quelle riscontrate anche nelle precedenti edizioni del Sigep – spiegano dal comando della polizia locale – Quando i parcheggi della Fiera si riempiono, ci sono problemi legati alla sosta selvaggia lungo la via Emilia, in via Turchetta e nelle aree lato ingresso sud della Fiera". Ma il parcheggio selvaggio ha invaso anche Marina centro, con auto lasciate in sosta vietata in viale Vespucci, in viale Regina Elena, in viale Regina Margherita e addirittura nel Parco del mare. Sabato sera nel tratto di lungomare tra piazzale Kennedy e piazza Marvelli c’erano decine e decine di auto in sosta vietata, su entrambi i lati della passeggiata. "Abbiamo fatto controlli e sanzioni nella zona di Marina centro, compatibilmente con gli uomini a disposizione e con tutte le altre attività", spiegano ancora dal comando della polizia locale. Il bilancio, durante i primi due giorni di Sigep (sabato e domenica), è stato di quasi 300 multe per divieto di sosta tra la zona della Fiera e Marina centro. In alcuni casi i vigili sono stati costretti a far intervenire il carro attrezzi: una quarantina le macchine rimosse tra sabato e domenica.

I controlli degli agenti proseguiranno anche oggi e domani, ultimo giorno della fiera. Controlli che vengono fatti sulla base delle segnalazioni, e non solo. Come accade alla Fiera di San Martino di Santarcangelo, le multe fatte in questi giorni per i divieti di sosta a Rimini per il Sigep possono sembrare tante, ma in realtà sono poche rispetto alla quantità di auto parcheggiate dove non dovrebbero. La priorità viene data ai controlli sulle macchine lasciate davanti ai passi carrai e nelle zone dove intralciano la viabilità.