Guerra alle truffe: corso per pensionati

Per il pomeriggio di lunedì 26 febbraio alle 14.30 le tre assoconsumatori, Ucs, Asdico e Sportello Consumatori, hanno organizzato un incontro riservato ai pensionati nella Sala ex international a Borgo Maggiore. "Al giorno d’oggi – spiegano – è sempre più difficile difendersi dalle truffe. Il perché è presto detto: da un lato l’evoluzione tecnologica corre, dall’altro non è facile rimanere aggiornati. Capita così di essere presi in contropiede nei momenti, non rari, in cui si è affaccendati nelle attività da svolgere nel quotidiano o ‘distratti’ dalla tecnologia stessa". Saranno gli stessi rappresentanti delle assoconsumatori a illustrare i principali trucchi usati dai malviventi per i loro tranelli che, oltre a ledere la sfera privata, riescono a sottrarre alle vittime parecchi soldi, in molti casi parliamo di migliaia di euro.