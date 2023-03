Guerra dei polli, Fileni replica agli attacchi: "L’allevamento sarà sicuro e non inquinerà"

Nella guerra dei polli ora Fileni ribatte colpo su colpo e risponde a critiche, dubbi e perplessità. Da quando si è venuto a sapere del nuovo maxi allevamento di polli a Maiolo che sarà realizzato da Fileni, tante voci si sono levate contro il polo avicolo. È nato il comitato Per la Valmarecchia, che ha organizzato diverse iniziative e raccolto sul web 7.500 firme (attraverso la piattaforma change.org). Vari sindaci e consiglieri della Valmarecchia hanno preso posizione. La protesta contro il nuovo allevamento è arrivata anche in Regione, che nei giorni scorsi ha ribadito come l’iter per autorizzare lo stabilimento della Fileni sia avvenuto nel pieno rispetto delle norme e della trasparenza. Ora è l’azienda stessa a prendere la parola. "L’attuale sito di Cavallara (dove sorgeva già in passato un allevamento, ndr) è in stato di degrado e il nostro intervento lo migliorerà sensibilmente – spiegano dalla Fileni – I capannoni non saranno più di tre piani come in passato, ma di un solo piano e non ci sarà alcun impatto, anche dal punto di vista turistico sulla zona". Questo in risposta a chi ha definito l’allevamento devastante anche per il paesaggio. Per Fileni "i commenti circolati sono basati in gran...